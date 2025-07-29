كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًّا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدَين .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين .

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة .

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين؛ تناولت سبل دعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين كلا البلدين، واختتمت الجلسة بتوقيع الجانبَين على محضر الجلسة .

حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية، والسفير والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة .

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