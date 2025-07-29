تطوير العتبة ونقل الباعة الجائلين.. أحدث 25 صورة تكشف مستجدات التنفيذ

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

في إطار جهودها لتحسين البيئة العمرانية وتوفير مناطق حضارية منظمة، شرعت محافظة القاهرة في تنفيذ أعمال تطوير شاملة لعدد من الشوارع الرئيسية بحي الموسكي، وذلك عقب إخلاء الباعة الجائلين ونقلهم بشكل مؤقت إلى جراج العتبة.

وتشمل خطة التطوير الجارية إعادة تأهيل شارعي الجوهري وامتداده، ويوسف نجيب، في منطقة سوق العتبة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر العام ورفع كفاءة المباني والمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وأكدت المحافظة أن عملية نقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة إجراء مؤقت، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير، مشيرة إلى أنه سيتم إعادتهم لممارسة أنشطتهم التجارية في مواقعهم الأصلية، وفق نموذج حضاري معتمد من وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وجهاز التنسيق الحضاري.

ملامح خطة تطوير "سوق العتبة":

إنشاء 473 طاولة عرض حضارية بديلة عن "الفرش العشوائي"، يتم تصنيعها داخل الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

مراعاة مصالح جميع الأطراف، سواء الباعة الجائلين أو أصحاب المحال التجارية، لضمان التوازن والاستقرار في النشاط التجاري بالمنطقة.

تنفيذ منظومة حماية مدنية متكاملة، تشمل أنظمة للإطفاء والسلامة العامة.

رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل، خاصة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

إعداد مسارات حركة منظمة داخل المنطقة لتيسير تنقل المواطنين بشكل آمن وسلس.

إعادة طلاء واجهات العقارات وتنسيقها بما يتماشى مع الطابع المعماري والجمالي والتاريخي للمنطقة، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.

مراجعة شاملة للمرافق والخدمات، لضمان استدامة أعمال التطوير وتحقيق بيئة حضرية منظمة.

اقرأ أيضًا:

شديدة الحرارة وشبورة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل من الكهرباء بشأن انقطاع التيار بالجيزة.. والوزارة: انتهاء التغذيات في هذا الموعد

تعرف على أكواد أعطال عدادات الكهرباء.. وطرق إصلاحها