كتب- نشأت علي:

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لقاءً مع المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بمقر الجهاز، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية، والعمل على تعزيز جسور التنسيق المستمر بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الشامل وتحقيق الأهداف التنموية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الرقابة الوطنية، لما يضطلع به من دور محوري في متابعة كفاءة استخدام المال العام وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته، مشيرًا إلى أن تطوير الأداء المؤسسي يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين المؤسسات، بما يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة.

وشدد الوزير، على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية يشكل حجر الزاوية في بناء نظام حوكمة رشيد، يواكب تطلعات الدولة نحو التحديث، ويستجيب لاحتياجات المواطن في إطار من الكفاءة والعدالة.

من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، أهمية استمرار التنسيق بين الجهاز المركزي للمحاسبات وباقي مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تكامل الجهود بين الأذرع الرقابية والتشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق أعلى درجات الفاعلية في إدارة الموارد العامة، ومساندة خطط الدولة التنموية.

وأضاف "الفيصل"، أن التعاون المؤسسي الفعّال يعد ركيزة رئيسية لضمان انضباط الأداء العام، وتحقيق نتائج ملموسة في إطار خطط الدولة الإصلاحية، مؤكدًا التزام الجهاز بمواصلة دوره في الرقابة المستقلة وتعزيز الشفافية.

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