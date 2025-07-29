وزير الري: إعداد خطة استراتيجية شاملة لصيانة وتطوير محطات الرفع

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وصيانة محطات الرفع على مستوى الجمهورية.

استعرض الاجتماع الحالة الفنية الحالية لمحطات الرفع، والكوادر البشرية المتوفرة بها، إلى جانب المقترحات المستقبلية لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد، وكذلك إنشاء محطات جديدة في المناطق التي تمثل نقاطًا ساخنة على شبكتي الري والصرف.

وأكد الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الفهم المتكامل لمنظومة محطات الرفع، وتحسين أدائها من خلال إعداد خطة استراتيجية (Master Plan) تساعد متخذي القرار على تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، بناءً على معايير فنية دقيقة.

كما شدد على أهمية دور البحث العلمي في تقديم حلول قابلة للتطبيق تلبي احتياجات تطوير تلك المنظومة الحيوية.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير، قطاع التخطيط بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية، استنادًا إلى التقييم الفني الذي أعدته المصلحة، مع إعداد خطة عاجلة وأخرى قصيرة المدى تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال بمحطات الرفع.

كما شدد الدكتور سويلم، على ضرورة دمج التكنولوجيا الحديثة في أعمال المصلحة، بما يتماشى مع توجه الوزارة نحو تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، وذلك من خلال تطبيق أدوات تكنولوجية متطورة تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات، والحد من الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.

وفي إطار تحسين الكفاءة المؤسسية، وجه الوزير، بدراسة تطوير هيكلي وتنظيمي شامل لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، يتضمن تقييم أعداد العمالة المطلوبة في مختلف التخصصات لتشغيل وصيانة محطات الرفع حاليًا ومستقبلًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز وتوفير برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءة الأداء المهني للعاملين.

كما وجّه الدكتور سويلم بسرعة إعداد خطة متكاملة لتعزيز قدرات محطات الرفع من خلال تزويدها بماكينات رفع الأعشاب والمخلفات أمام مداخل المحطات على الترع والمصارف، لما لهذه المخلفات من تأثير سلبي مباشر على كفاءة وحدات الرفع.

اقرأ أيضًا:

شديدة الحرارة وشبورة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل من الكهرباء بشأن انقطاع التيار بالجيزة.. والوزارة: انتهاء التغذيات في هذا الموعد

تعرف على أكواد أعطال عدادات الكهرباء.. وطرق إصلاحها