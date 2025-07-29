12 صورة.. أوناش عملاقة تصل ميناء السخنة على متن السفينة "ZHEN HUA 36"

كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استقبال رصيف محطة "هاتشيسون 1" بميناء السخنة السفينة المتخصصة "ZHEN HUA 36"، التابعة لشركة ZPMC الصينية، والمحملة بمجموعة من الأوناش العملاقة والمتطورة.

وأوضح الوزير، في بيان الثلاثاء، أن السفينة تحمل على متنها 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) من إجمالي 6 أوناش من المخطط وصولها للمحطة، إلى جانب 12 ونش ساحة أوتوماتيكي (RTG Cranes) من إجمالي 18 ونشًا سيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى للبنية الفوقية لمحطة حاويات "هاتشيسون"، إحدى المحطات الرئيسية بمشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يُعد جزءًا من مشروع الممر اللوجستي "السخنة/الدخيلة" لربط البحر الأحمر بالمتوسط.

وأشار الوزير، إلى أن أوناش الرصيف STS تُعد من أحدث المعدات في مناولة الحاويات، حيث تمتلك قدرة عالية على التعامل مع السفن ذات الحمولات الضخمة، مما يسهم في تسريع معدلات تداول الحاويات ورفع كفاءة التشغيل.

أما أوناش الساحة RTG فهي مزودة بأنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها تلقائيًا، ما يقلل من التدخل البشري ويزيد من كفاءة التشغيل.

وأكد الوزير، أن محطة "هاتشيسون 1" ستكون محطة ذكية بالكامل، تعمل بكافة عناصرها من خلال تكنولوجيا متقدمة تشمل:

- نظام إدارة محطات الحاويات (TOS) للتحكم اللحظي في حركة الحاويات.

- أنظمة تتبع GPS وRFID لمراقبة حركة المعدات والبضائع.

- غرف تحكم مركزية لمتابعة أداء الأوناش والساحات.

- تطبيقات بيئية حديثة لخفض الانبعاثات وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

وأضاف الفريق كامل الوزير، أن وصول هذه المعدات يُمثل خطوة جوهرية نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ويُعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية العالمية، ما يُسهم في دعم مكانة مصر كمحور لوجستي رئيسي ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

واختتم الوزير بتأكيد استمرار جهود وزارة النقل في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية الدولية، بهدف تعظيم القدرة التشغيلية للموانئ المصرية، والتوسع في تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي متكامل للنقل واللوجستيات.

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