منال عوض: شركاء التنمية عنصر رئيسي في دعم الجهود البيئية والمناخية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، لاستعراض مستجدات التعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية.

حضر الاجتماع ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، بالإضافة إلى سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن شركاء التنمية يمثلون حليفًا قويًا في دعم مسيرة العمل البيئي والمناخي في مصر، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات حماية البيئة، وتفعيل الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي يتولى جهاز شؤون البيئة متابعة تنفيذها على المستوى الوطني.

واستعرض الاجتماع، آليات التمويل المتاحة من خلال مرفق البيئة العالمية (GEF)، الذي يدعم مجالات متعددة تشمل التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي، والمياه، والملوثات العضوية، والإدارة المستدامة للكيماويات، وبناء القدرات المؤسسية.

كما تم التطرق إلى التمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، باعتباره الأداة المالية الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والهادفة إلى دعم الدول النامية في جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

واطلعت الوزيرة، على أهم المشروعات البيئية التي يتم تنفيذها حاليًا بدعم من شركاء التنمية، والتي بلغ عددها خلال عام 2024 نحو 16 مشروعًا بإجمالي تمويل يقترب من 500 مليون دولار.

ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتقريرا الشفافية الأول والثاني، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي.

كما تناول الاجتماع استعدادات وزارة البيئة للمشاركة في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية خلال الفترة المقبلة، من بينها أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، فضلًا عن التحضير لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية، والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

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