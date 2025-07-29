

كتب ـ محمد صلاح:

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين "1 و 2 فنون/ جزيرة الدهب" جهد "66 كيلو فولت" على أثره

تم الدفع بـ60 مولد متنقل وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة في نطاق المحطة.

وقالت الوزارة في بيان لها قبل قليل، إن فرق الطوارئ تعمل حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافي لمحطة المحولات التي تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها.