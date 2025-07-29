كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن تحقيق سلام دائم وشامل بين العرب وإسرائيل يظل هدفًا أساسيًا يستند إلى القيم الإسلامية التي تحترم أهل الكتاب، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يمنع الاعتداء على اليهود والمسيحيين كونهم أهل كتاب.

وأضاف خلال حواره في برنامج "السؤال الصعب" على قناة "سكاي نيوز عربية" أن الصورة السلبية التي تُسوَّق عن الإسلام اليوم تعود إلى أفعال جماعات مثل داعش والإخوان والحشد الشعبي، التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإسلام الحقيقي.

وأوضح عكاشة أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1978، والتي يُطلق عليها مصطلح "السلام البارد"، لا تعكس بالضرورة موقف الشعب المصري بأكمله، مؤكدًا أن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل آراء الناس حول هذه القضية.

وتابع أن تحديد موقف الشعب المصري من هذا السلام يصعب قياسه بدقة، لأن هذه المسألة تُدار من قبل القيادات السياسية التي تمتلك الرؤية والحرية في اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن علاقته بالمجتمع اليهودي بدأت منذ عام 1999 من خلال مشاركته في مركز بريز السادات للسلام، حيث التقى شبابًا من مصر، الأردن، فلسطين، وإسرائيل، مؤكدًا أن هذه العلاقات استمرت دون انقطاع.

وأكد أن دعوته للسلام الشامل لا تعني تجاهل الحقائق التاريخية أو السياسية، بل تأتي من إيمانه بضرورة العودة إلى القيم الإنسانية والدينية التي تدعو إلى التعايش.

وأضاف عكاشة أن القرارات المتعلقة بالسلام ليست في يده، بل تُدار من قبل القيادات السياسية التي تملك الرؤية الاستراتيجية لإدارة شؤون البلاد.

وشدد على أن تحقيق السلام المتكامل يتطلب جهودًا مشتركة ترتكز على الحوار والتفاهم، معبرًا عن أمله في أن تتسع دائرة الدول المنضمة إلى اتفاقيات السلام لتعزيز الاستقرار في المنطقة.