

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب لا تزال مستمرة في عدد من المناطق، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعودة الخدمة بشكل كامل، في ظل تعطل محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب مجددًا عن العمل.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن محطة جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة للمرة الثانية خلال 72 ساعة، بسبب تكرار نفس العطل الفني في كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي، ما تسبب في توقف إمدادات الكهرباء والمياه عن مناطق الهرم وفيصل والعمرانية وأبو النمرس وأحياء عدة من مدينة الجيزة.

وأضاف أن محاولات الإصلاح السابقة للكابل فشلت، ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار بتركيب دوائر بديلة، وهي عملية فنية معقدة قد تستغرق وقتًا لحين استعادة المحطة لقدرتها التشغيلية الكاملة.

وأشار إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم حاليًا بتأمين محطات مياه الشرب والصرف الصحي باستخدام مولدات ديزل احتياطية، في محاولة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية، إلا أن الخدمة لا تزال غير مستقرة.

كانت محطة جزيرة الذهب قد عادت للعمل جزئيًا مساء أمس، قبل أن تعاود التوقف عن الخدمة بعد ساعات قليلة، ما أدى إلى انقطاع مفاجئ للكهرباء في معظم المناطق المتأثرة.

وتزايدت شكاوى المواطنين من استمرار انقطاع المياه والكهرباء بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة.

ويطالب الأهالي بسرعة التدخل من الجهات التنفيذية في محافظة الجيزة، وإعلان خطة واضحة من شركة مياه الشرب وشركة نقل الكهرباء، لتحديد موعد عودة الخدمة ومعالجة الخلل الفني بصورة جذرية، خاصة في ظل تأثير الأزمة على كبار السن والمرضى والأطفال.