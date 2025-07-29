

كتب- محمد أبو بكر:

عادت محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للتوقف الكامل عن الخدمة مرة أخرى، بعد مرور أكثر من 48 ساعة على أزمة انقطاع الكهرباء ومياه الشرب بمناطق: "الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، وأبو النمرس".

توقفت المحطة عن الخدمة مرة أخرى نتيجة تكرار العطل ذاته في كابل الجهد العالي "66 ك.ف" بمنطقة ساقية مكي.

أعرب عددا من سكان محافظة الجيزة عن استيائهم الشديد من عودة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتوقف خدمات المياه، وذلك مع استمرار الأزمة لليوم الثالث على التوالي.

كشف مصدر، أن التيار الكهربائي لا يزال منقطعًا عن عددا كبيرا من مناطق الجيزة بسبب توقف محطة جزيرة الذهب للمرة الثانية خلال 72 ساعة، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى استمرار فشل محاولات إصلاح العطل الفني بالكابل الرئيسي.

بحسب المصدر، ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتركيب دوائر بديلة جديدة بعد عدم جدوى عمليات الإصلاح السابقة، مضيفًا أن عملية التركيب قد تستغرق وقتًا لحين الانتهاء الكامل وعودة التيار بشكل دائم.

أكد المصدر، أن محطات مياه الشرب والصرف الصحي يتم تأمينها في الوقت الحالي باستخدام مولدات الديزل الاحتياطية، والتي توفرها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لضمان استمرارية تشغيل المرافق الحيوية.

يذكر أن محطة جزيرة الذهب كانت قد عادت للعمل بشكل جزئي مساء أمس الاثنين، قبل أن يتم تسجيل خروجها عن الخدمة مجددًا بعد ساعات قليلة، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء الجيزة، باستثناء محطات المياه المؤمنة بالمولدات.

وتتواصل شكاوى المواطنين في عدد من أحياء محافظة الجيزة بسبب استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب لساعات طويلة أو وصولها بضغط ضعيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير،.

وشهدت محافظة الجيزة، بعد عودة التيار الكهربائي والمياه، انقطاعهم مجددًا في عدد من المناطق، وذلك وسط غياب أي بيان رسمي من شركة مياه الشرب يوضح أسباب الأزمة أو موعد عودتها بشكل طبيعي.

قالت المواطنة إسراء وهبة، في رسالة استغاثة: "المياه والكهرباء بقت أزمة قاتلة، نفسي المشكلة تتحل نهائي، لأننا مش قادرين نتحمل، وأطفالنا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بيتعرضوا للخطر، وإحنا في الظلمة ومن غير نقطة ميه، لا أكل ولا شرب، بقينا 3 أيام على نفس الحال، وبنموت من الحر".

أضافت شيرين، من سكان منطقة المريوطية بفيصل: "من إمبارح الصبح الساعة 11 والمياه مقطوعة تمامًا، حتى الآن مفيش أي تغيير، ده غير انقطاع الكهرباء كل شوية ولساعات طويلة، ولما الكهرباء بترجع، الميه مش بترجع معاها، ومفيش جهة واحدة طالعة تقول لنا إمتى الأزمة دي هتتحل، والكهرباء والمياه قطعوا تاني بعد ما المشكلة اتحلت".

أما سارة أحمد، من شارع شوقي المتفرع من شارع الريحاني في الطالبية، قالت: "النهاردة اليوم التالت من غير ولا نقطة ميه، ومحدش بيرد علينا".

ويطالب المواطنون بسرعة التدخل من الجهات التنفيذية في محافظة الجيزة، وإعلان موقف واضح من شركة مياه الشرب بشأن أسباب الانقطاع وموعد عودة الخدمة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.