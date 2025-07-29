

كتب- محمد أبو بكر:

تتواصل شكاوى المواطنين في عدد من أحياء محافظة الجيزة بسبب استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب لساعات طويلة أو وصولها بضغط ضعيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وشهدت محافظة الجيزة، بعد عودة التيار الكهربائي والمياه، انقطاعهم مجددًا في عدد من المناطق، وسط غياب أي بيان رسمي من شركة مياه الشرب يوضح أسباب الأزمة أو موعد عودتها بشكل طبيعي.

قالت المواطنة إسراء وهبة، في رسالة استغاثة: "المياه والكهرباء بقت أزمة قاتلة، نفسي المشكلة تتحل نهائي، لأننا مش قادرين نتحمل، وأطفالنا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بيتعرضوا للخطر، وإحنا في الظلمة ومن غير نقطة ميه، لا أكل ولا شرب، بقينا 3 أيام على نفس الحال، وبنموت من الحر".

أضافت شيرين، من سكان منطقة المريوطية بفيصل: "من إمبارح الصبح الساعة 11 والمياه مقطوعة تمامًا، حتى الآن مفيش أي تغيير، دا غير انقطاع الكهرباء كل شوية ولساعات طويلة، ولما الكهرباء بترجع، الميه مش بترجع معاها، ومفيش جهة واحدة طالعة تقول لنا إمتى الأزمة دي هتتحل، والكهرباء والمياه قطعوا تاني بعد ما المشكلة اتحلت".

أما سارة أحمد، من شارع شوقي المتفرع من شارع الريحاني في الطالبية، قالت: "النهاردة اليوم التالت من غير ولا نقطة ميه، ومحدش بيرد علينا".

ويطالب المواطنون بسرعة التدخل من الجهات التنفيذية في محافظة الجيزة، وإعلان موقف واضح من شركة مياه الشرب بشأن أسباب الانقطاع وموعد عودة الخدمة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

في سياق متصل، كشف مصدر، عن خروج محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة مرة أخرى.

ولم تصدر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أي بيانات رسمية جديدة بشأن انقطاع المياه حتى الآن.