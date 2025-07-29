

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-7-2025، على كافة المناطق ومحافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم ارتفاعا شديدا في الحرارة.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم متوقع أن يكون رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 39 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.



- دمياط الصغرى 26 والعظمى 36 درجة.

- بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 34 درجة.



- الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39 درجة.

- السويس الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.

- العريش الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- الطور الصغرى 26 والعظمى 37 درجة.

- طابا الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- الغردقة الصغرى 23 والعظمى 40 درجة.

- مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39 درجة.

- الفيوم الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.

- بني سويف الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.

- المنيا الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41 درجة.

- سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 43 درجة.

- الأقصر الصغرى 27 والعظمى 44 درجة.

- أسوان الصغرى 29 والعظمى 45 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 44 درجة.