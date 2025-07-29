تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تنظيم الاتصالات يوضح حقيقة فرض رسوم بأثر رجعي على الهواتف المستوردة قبل 2025

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة المتعلقة باستيراد الهواتف المحمولة لن تشمل بأي حال من الأحوال الأجهزة التي تم إدخالها إلى مصر قبل الأول من يناير 2025، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تنظيم السوق دون التأثير على المواطنين بأثر رجعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن أي هاتف تم استخدامه أو إدخاله قبل بداية العام الجديد لن يخضع لرسوم إضافية.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها قريباً.

خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، حيث كشف عن تفاصيل التجهيزات النهائية للعملية الانتخابية، قال بدوي: "قمنا بتجهيز جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر، كما حرصنا على توفير كافة المستلزمات الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

ضياء رشوان: ما تقوم به مصر على الأرض أكبر نفي لادعاءات المغرضين

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية "ثابت وواضح ولا لبس فيه"، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من رفض علناً أي محاولات لتهجير الفلسطينيين منذ 10 أكتوبر 2023.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، قال رشوان: "مصر التزمت بثلاثة أهداف رئيسية منذ بداية العدوان على غزة: وقف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن".

ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحمد نبيل من طنطا حول الفاصل الزمني بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، وهل وجود تفاوت بين المساجد في هذا التوقيت فيه مخالفة شرعية أو وزر؟

وأكد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هذه المسألة تنظيمية بحتة ولا حرج فيها شرعًا، موضحًا أن تحديد الوقت بين الأذان والإقامة يرجع إلى ما اعتاد عليه أهل كل مسجد، وما تراه وزارة الأوقاف مناسبًا لطبيعة الجماعة في هذا المكان، خاصة في صلاة الفجر التي تحتاج إلى مراعاة ظروف الناس في اللحاق بها.

توفيق عكاشة: النظام الإيراني يلفظ أنفاسه الأخيرة.. وانهياره مسألة وقت

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن تحليله للوضع في إيران، مؤكدًا أن النظام الحالي "يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وقال عكاشة خلال حواره في برنامج "السؤال الصعب" على فضائية "سكاي نيوز عربية": "إنها مسألة وقت ليس أكثر، فالهدف ليس تدمير الشعب الإيراني ولكن إسقاط النظام الذي استنفذ صلاحيته وأصبح منتهي الصلاحية".

توفيق عكاشة يتوقع تفكك الولايات المتحدة ويطالب بعودة حدود مصر قبل 1954

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الثقافة الواسعة والقراءة المتعمقة في التاريخ والكتب السماوية تمنح المرء القدرة على تحليل السياسة وتوقع خطط الأطراف المختلفة.

ونفى "عكاشة" خلال حواره في برنامج "السؤال الصعب" على فضائية "سكاي نيوز عربية"، أي تعامل مع أجهزة مخابراتية، قائلاً: "أنا من بنيت خبرتي بنفسي لتحليل الواقع السياسي".