كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة وفرص أمطار على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

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الهيئة الوطنية للانتخابات تطلق أدوات رقمية لتسهيل انتخابات الشيوخ

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعمل على مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي من خلال إدخال تقنيات حديثة لتسهيل إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى تطوير برامج لتوزيع أعضاء الهيئات القضائية وأمناء اللجان، إلى جانب أنظمة لحصر الأصوات وتسهيل تصويت المصريين في الخارج.

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بيان من الجيزة بشأن صيانة طارئة للغاز بشارع البحر الأعظم

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان رسمي، أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" ستقوم بأعمال صيانة طارئة بخطوط الغاز بشارع البحر الأعظم، أمام فندق سويس إن، وذلك اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، بدءًا من الساعة 11 مساءً وحتى الانتهاء من الأعمال الفنية المقررة.

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تنظيم الاتصالات يوضح حقيقة فرض رسوم بأثر رجعي على الهواتف المستوردة قبل 2025

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة المتعلقة باستيراد الهواتف المحمولة لن تشمل بأي حال من الأحوال الأجهزة التي تم إدخالها إلى مصر قبل الأول من يناير 2025، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تنظيم السوق دون التأثير على المواطنين بأثر رجعي.

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها قريباً.

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مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.

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توجيه مهم من رئيس الجبهة الوطنية لقيادات الحزب بالمحافظات - (تفاصيل)

أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، توجيهاته الواضحة إلى كافة قيادات الحزب بالمحافظات، وإلى مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، بضرورة وضع أبعاد القضية الفلسطينية ودور الدولة المصرية السياسي والإنساني على رأس أولوياتهم خلال الحوارات المجتمعية واللقاءات الجماهيرية.

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