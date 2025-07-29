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شديدة الحرارة وشبورة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

طقس شديد الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهار على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر وشبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع نشاط حركة الرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر من 2.25:1.5 متر وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب الصعيد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة من الصحراء الغربية.

وأوضحت الأرصاد، أنه ابتداء من الأربعاء 30 يوليو 2025 من المتوقع انخفاض في قيم درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 4:3 درجات.

النشرة الجوية

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