كتب- محمد شاكر:

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تقديم واجب العزاء والمواساة للمخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك من كواليس العرض المسرحي "حواديت" المقام على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، فور علمه بنبأ وفاة شقيقه أثناء تقديم العرض الذي يخرجه خالد جلال

وأكد وزير الثقافة دعمه الكامل للمخرج خالد جلال في هذا الظرف الإنساني، مشيدًا بإصراره على مواصلة تقديم العمل المسرحي رغم المصاب الجلل، في تجسيد صادق لقيم الوفاء للفن والجمهور.