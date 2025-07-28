كتب- عمرو صالح:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، تنظيم مؤتمر شعبي حاشد لأهالي محافظة الجيزة من مختلف المراكز والأقسام لدعم وتأييد مرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وقيادات الأمانة المركزية للحزب.

وتضم قائمة مرشحي حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة كلًا من عصام هلال وأحمد دياب وإيفا نصيف عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وعن المقاعد الفردية كلًأ من عادل ناصر رقم ١ رمز قلم وعمرو عكاشة رقم ٢ رمز سنبلة القمح وعمر زايد رقم ٣ رمز كتاب ومحمد البديوي رقم ٤ رمز سلم و عادل زيدان رقم ٥ رمز قناة السويس.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على قوة الهيكل التنظيمي للحزب واعتماده على استمرار محور الخدمات المجتمعية إلى جانب المحور السياسي المتمثل في الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مشددًا على مواصلة جهود الحزب من خلال كافة مستوياته التنظيمية وصولًا لأصغر وحدة حزبية لخدمة المواطنين وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشمل المؤتمر عقد لقاءات مع مرشحي الحزب عن محافظة الجيزة لعضوية مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ عن المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر؛ استعرضوا خلالها برامجهم الانتخابية لخدمة أهداف الدولة في مختلف مناحي التنمية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد والإعلامي تامر أمين والفنانة نشوى مصطفى وقائد المنتخب المصري المعتزل الكابتن عصام الحضري.

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