ضياء رشوان: ما تقوم به مصر على الأرض أكبر نفي لادعاءات المغرضين

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية "ثابت وواضح ولا لبس فيه"، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من رفض علناً أي محاولات لتهجير الفلسطينيين منذ 10 أكتوبر 2023.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، قال رشوان: "مصر التزمت بثلاثة أهداف رئيسية منذ بداية العدوان على غزة: وقف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن".

وأشار إلى أن "أي حديث عن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما رفضته مصر منذ اللحظة الأولى".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "الأصوات التي تهاجم مصر لا تبحث عن الحقيقة، بل تهدف للتحريض وخلق وقائع مزيفة"، مؤكداً أن "ما تقوم به مصر على الأرض ينفي هذه الادعاءات تماماً".

وأضاف: "من يشككون في دور مصر يعرفون الحقيقة جيداً، لكنهم يفتعلون الأزمات الإعلامية لخدمة أجندات غير وطنية".

وفي إشارة لافتة، كشف رشوان عن تناقض في الرواية الإسرائيلية، موضحاً أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم مصر في سبتمبر 2024 بدعم المقاومة الفلسطينية واعتبرنا تهديداً لإسرائيل"، مستنكراً محاولات بعض الأطراف اتهام مصر بالتخاذل بينما البرلمان الإسرائيلي يناقش في جلسات خاصة ما يسمى بالتهديد المصري.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على أن مصر لا تتلقى توجيهات من أحد وتعمل وفق مبادئها ومصالحها القومية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الحملات المشبوهة التي تستهدف الدور المصري التاريخي في دعم الحق الفلسطيني.