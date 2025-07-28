طقس الثلاثاء.. أجواء شديدة الحرارة وفرص أمطار على هذه المناطق

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا

وفي الصباح الباكر وشبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2.25:1.5 متر وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب الصعيد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة من الصحراء الغربية.