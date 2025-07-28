الهيئة الوطنية للانتخابات تطلق أدوات رقمية لتسهيل انتخابات الشيوخ

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعمل على مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي من خلال إدخال تقنيات حديثة لتسهيل إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى تطوير برامج لتوزيع أعضاء الهيئات القضائية وأمناء اللجان، إلى جانب أنظمة لحصر الأصوات وتسهيل تصويت المصريين في الخارج.

وأضاف خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية والوصول إليها عبر الخرائط.

وأوضح بدوي أن التطبيق الجديد يوفر ميزات متقدمة مثل إمكانية تغيير لجنة الناخب أو تجميع أفراد الأسرة في لجنة واحدة، مؤكدًا أن الهيئة استجابت لـ2774 طلبًا لتغيير اللجان الانتخابية قبل الانتخابات، مع إعادة توزيع الناخبين على اللجان الفرعية بكفاءة.

وتابع أن الناخب يمكنه من خلال التطبيق معرفة رقمه في كشوف الناخبين وتتبع كثافة الحضور في اللجنة لاختيار الوقت الأنسب للتصويت.

وأشار إلى أن بطاقة الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ صُممت بعناية لتسهيل عملية التصويت، حيث تحتوي على رمز انتخابي بجوار اسم المرشح واسم الشهرة، مما يساعد الناخب على تحديد اختياره بسهولة.

وأكد أن الهيئة أضافت لغة الأبجدية الإشارية إلى بطاقات الاقتراع لتمكين ذوي الإعاقة البصرية والسمعية من التصويت بشكل مستقل دون الحاجة إلى مساعدة.

وأضاف بدوي أن هذه الإجراءات تعكس التزام الهيئة بضمان انتخابات شفافة وميسرة، مشددًا على أن التقنيات الحديثة والتنسيق مع الجهات القضائية يعززان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد المستشار حازم بدوي، على أن الهيئة تسعى لتوفير تجربة تصويت سلسة لجميع الناخبين، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية بأعلى معايير الشفافية والكفاءة.