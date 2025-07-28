توفيق عكاشة: النظام الإيراني يلفظ أنفاسه الأخيرة.. وانهياره مسألة وقت

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن تحليله للوضع في إيران، مؤكدًا أن النظام الحالي "يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وقال عكاشة خلال حواره في برنامج "السؤال الصعب" على فضائية "سكاي نيوز عربية": "إنها مسألة وقت ليس أكثر، فالهدف ليس تدمير الشعب الإيراني ولكن إسقاط النظام الذي استنفذ صلاحيته وأصبح منتهي الصلاحية".

وأضاف عكاشة أن الادعاءات الإيرانية بإنقاذ كميات من اليورانيوم المخصب قد خلقت سببية الرد العسكري الذي قد نشهده مستقبلًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا هو "مرحلة تنظيم للصفوف وإعادة استهداف عسكري أمريكي-أوروبي للقضاء على ما تبقى من النظام الإيراني".

وتابع قائلًا: "لست متيقنًا من قبول نجل الشاه داخليًا في حال انهيار حكم المرشد الإيراني"، موضحًا أن إيران تتكون من مجموعة من الأعراق بينها خلافات، وأن الحل الأمثل قد يكون في "حكم فيدرالي" يُدار فيه البلد بطريقة تحفظ حقوق جميع المكونات.

وأكد عكاشة على أن النظام الإيراني قد فقد شرعيته، وأن السيناريوهات القادمة ستشهد تحولات كبرى في بنية الحكم، سواء عبر العودة إلى النظام الملكي أو تبني نموذج فيدرالي يحقق التوازن بين الأعراق والمكونات المختلفة في البلاد.