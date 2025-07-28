كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أكملت تجهيزاتها لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الانتخابية تم تجهيزها بصناديق شفافة وسواتر لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز" أن عدد المرشحين النهائي للمقاعد الفردية بلغ 424 مرشحًا بعد حسم محكمة القضاء الإداري للطعون المقدمة، مؤكدًا أن هذا العدد يعكس تنافسية عالية بين المرشحين.

وأوضح بدوي أن المرشحين يشملون 183 مرشحًا مستقلًا و241 مرشحًا يمثلون الأحزاب، بالإضافة إلى 200 مرشح على نظام القوائم الانتخابية بين أصليين واحتياطيين.

وتابع أن الهيئة وفرت أنظمة تأمين متقدمة لحماية ونقل أوراق العملية الانتخابية، مع التأكيد على عدم وجود فوز بالتزكية في هذه الانتخابات، مما يعزز مبدأ التنافس العادل.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت 2774 طلبًا من الناخبين لتغيير مقار لجانهم الانتخابية، مؤكدًا أن جميع هذه الطلبات تمت الاستجابة لها من خلال إعادة توزيع الناخبين على اللجان المناسبة.

وأكد أن لجانًا متخصصة تضم خبراء من وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات تعمل على رصد أية خروقات محتملة ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية لضمان الشفافية.

وأضاف بدوي أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الاستعدادات الشاملة والتنسيق مع الجهات المعنية سيضمنان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين.