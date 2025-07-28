لم نشعر بالغربة.. سودانيون عائدون يشكرون مصر على كرم الضيافة

(أ ش أ):

عبر عدد من المواطنين السودانيين خلال استقلالهم قطار "القاهرة- أسوان" في طريق عودتهم للسودان - عن شكرهم لمصر حكومة وشعبا على كرم الضيافة، وتسهيل إجراءات إقامتهم وعودتهم الطوعية للسودان.

جاء ذلك خلال تيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، من خلال تسيير القطار المخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، الذي انطلق اليوم الإثنين، من القاهرة إلى أسوان.

من جانبه قال عثمان أحمد فضل الله وهو مواطن سوداني من الخرطوم: " لم نجد من الشعب المصري إلا كل خير.. هو شعب مضياف وكريم

ولم نشعر أبدا أننا في غربة عن بلدنا.. بل كنا في وطننا"، معربا عن شكره للحكومة المصرية على التسهيلات التي قدمتها للمواطنين السودانيين خلال فترة إقامتهم في مصر.

وأعرب المهندس مجاهد محمد الأمين، وهو مواطن سوداني، عن سعادته بالعودة إلى السودان، مشيدًا بكرم الضيافة التي حظي بها المواطنون السودانيون في مصر، قائلا "الحمد لله أننا نعود اليوم إلى وطننا لكي نعمره من جديد، ونشكر الشعب المصري الذي احتوانا، ولم يعاملنا كلاجئين أو يوفر لنا إقامة في خيام، بل كانت بيوتهم مفتوحة لنا".

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت في بيان أمس الأحدأن تيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، يأتي في إطار العلاقات التاريخية الممتدة، والروابط الأخوية الوثيقة بين شعبي وادي النيل في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك في إطار الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه شعوب الجوار الشقيق، وفي مقدمتها جمهورية السودان.