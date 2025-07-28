توفيق عكاشة يتوقع تفكك الولايات المتحدة ويطالب بعودة حدود مصر قبل 1954

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الثقافة الواسعة والقراءة المتعمقة في التاريخ والكتب السماوية تمنح المرء القدرة على تحليل السياسة وتوقع خطط الأطراف المختلفة.

ونفى "عكاشة" خلال حواره في برنامج "السؤال الصعب" على فضائية "سكاي نيوز عربية"، أي تعامل مع أجهزة مخابراتية، قائلاً: "أنا من بنيت خبرتي بنفسي لتحليل الواقع السياسي".

وتوقع عكاشة أن تشهد الفترة المقبلة تفكك الولايات المتحدة إلى ولايات منفصلة، محذراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستمرار في سياسة الانفراد بالحكم.

وقال: "إذا لم يستمع ترامب لمجلس إدارة العالم، فلن يكمل دورته الحالية"، مشيرًا إلى أن الشركات الاقتصادية العملاقة، وعلى رأسها "بلاك روك"، هي التي تسيطر فعلياً على 80% من اقتصاد العالم وتوجه سياسته.

وطالب عكاشة بإعادة حدود مصر إلى ما قبل عام 1954، من خلال نظام فيدرالي يضم السودان وشرق ليبيا وقطاع غزة، معتبراً أنها أراضٍ مصرية منذ 9 آلاف عام.

وأضاف: "الأنظمة في هذه المناطق لم تشهد أي تنمية منذ انفصالها عن مصر، وضمها سينهي الخلافات والانقلابات تحت حكم فيدرالي يراعي خصوصياتها".

وأكد أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر، مشيراً إلى أنها كانت تُعرف تاريخياً باسم "مصر العليا"، متسائلًا: "هل يمكن لأحد أن يذكر اسم حاكم لتلك المناطق غير مصري منذ ألفي عام؟"، مؤكداً على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع هذه الأقاليم بمصر.

وشدد على أن النظام الفيدرالي سيكون الحل الأمثل لإدارة هذه المناطق، مع وضع تشريعات تتناسب مع طبيعة كل مجتمع، مما سيؤدي إلى استقرارها وتنميتها بعد عقود من التخلف والصراعات.