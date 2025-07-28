كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها قريباً.

خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، حيث كشف عن تفاصيل التجهيزات النهائية للعملية الانتخابية، قال بدوي: "قمنا بتجهيز جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر، كما حرصنا على توفير كافة المستلزمات الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

وأضاف: "لقد تأكدنا من جاهزية جميع مقار اللجان الانتخابية، حيث تم توفير المظلات وأماكن الانتظار تحسباً للأجواء الحارة خلال يومي التصويت".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "نحن مستعدون تمامًا لإجراء انتخابات تمكن الناخب من الإدلاء بصوته بسهولة ويسر، ولم نتلق أي مشكلات أو عقبات خلال فترة فتح باب الترشح".

وأشار بدوي إلى التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، موضحًا: "لقد نسقنا مع المشرفين على الانتخابات من البعثات الدبلوماسية بالخارج، وقمنا بتزويدهم بأحدث التقنيات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة للمصريين في الخارج".

وأكد المستشار حازم بدوي أن الهيئة انتهت من طباعة كافة أوراق ومحاضر لجان الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، مما يؤكد جاهزيتها التامة لاستقبال العملية الانتخابية في موعدها المحدد.