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"النهار" ترحب بقرار الأعلى للإعلام بحفظ شكوى نقابة الموسيقيين

07:39 م الإثنين 28 يوليه 2025

قناة النهار

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت شبكة تلفزيون النهار في بيان رسمي ترحيبها بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن حفظ الشكوى المقدمة من نقابة الموسيقيين ضد الإعلاميين خالد أبو بكر، سهير جودة، ومفيدة شيحة، العاملين ضمن الشبكة.

وأكدت إدارة القناة، أنها لا تتدخل بأي شكل في المحتوى التحريري للبرامج، الذي يشرف عليه مجموعة من رؤساء التحرير ومقدمي البرامج المعروفين بخبرتهم وكفاءتهم المهنية.

وشددت "النهار" على التزامها الكامل بكافة المعايير والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم محتوى إعلامي مسؤول وملتزم.

واختتمت الشبكة بيانها بدعوة جميع الجهات إلى تحري الدقة قبل تقديم أي شكاوى قد تمس حرية العمل الإعلامي والصحفي، حفاظًا على مناخ مهني سليم يضمن حرية التعبير في إطار من المسؤولية.

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