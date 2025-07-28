كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي نداءً عامًّا إلى كل دول العالم والاتحاد الأوروبي وأمريكا وأشقائنا في المنطقة العربية، بأن نبذل أقضى جهد لوقف حرب غزة، قائلًا: وأوجه نداءً خاصًّا إلى الرئيس الأمريكي ترامب؛ لأن تقديري له بمكانته وإمكاناته فهو قادر على وقف حرب غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض الكتاب بالمحافظة- صور

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، فعاليات الدورة العاشرة من معرض الإسكندرية للكتاب، منذ قليل، بمقر كلية سان مارك.

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الرئيس السيسي: رفضنا تهجير الفلسطينيين لعدم تفريغ فكرة حل الدولتَين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري تأكيد الموقف المصري في ما يخص الحرب في قطاع غزة.

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السيسي: مواقفنا إيجابية تدعو لإيقاف الحرب في غزة وحل الدولتين سلميًّا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوية، إنه منذ 7 أكتوبر 2027 كنا حريصين أن تكون مشاركتنا إيجابية في القضية الفلسطينية، مع قطر والولايات المتحدة الأمريكة، من خلال 3 نقاط؛ هي إيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن.

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حان وقت وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يوجه نداءً خاصًّا إلى ترامب

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءً عامًّا إلى كل دول العالم والاتحاد الأوروبي وأمريكا وأشقائنا في المنطقة العربية، بأن نبذل أقضى جهد لوقف حرب غزة، قائلًا: وأوجه نداءً خاصًّا إلى الرئيس الأمريكي ترامب؛ لأن تقديري له بمكانته وإمكاناته فهو قادر على وقف حرب غزة.. من فضلك ابذل كل الجهد لوقف الحرب وإدخال المساعدات، الوقت قد حان لوقف هذه الحرب.

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السيسي يرد لأول مرة: أخلاقياتنا لا تسمح بمنع دخول المساعدات لغزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تمنع دخول أي مساعدات لقطاع غزة.

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أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة في الظل نحو 40 درجة في القاهرة الكبرى والمحسوسة 43 درجة، فيما تصل إلى 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

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وزير الصحة: القضاء على "سي" ثمرة التزام سياسي واستراتيجية علمية متكاملة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت الدولة الأولى عالميًا التي تحصل على التصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس التهاب الكبد “سي”.

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خلال يوليو.. ضبط 4.5 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في الغربية

واصلت محافظة الغربية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتي أسفرت خلال شهر يوليو عن ضبط أكثر من 4.5 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر.

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إلغاء الحج البري بدءا من الموسم الجديد – تفاصيل

كشف محمد عابد عضو غرفة شركات السياحة، عن اتجاه وزارة السياحة والآثار إلى إلغاء الحج البري للموسم الجديد.

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أول تحرك من الصحة بشأن واقعة وفاة "نورزاد" بمستشفى خاص

علقت وزارة الصحة والسكان، على واقعة اتهام مستشفى خاص بالقاهرة بالإهمال الطبي في حالة فتاة 23 عامًا، ما أدى لوفاتها.

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