كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن هناك وزراء يتميزون بأداء راقٍ يقربهم من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يرى في بعض الوزراء قدرة على التواصل الفعال وتقديم حلول قريبة من هموم المواطنين.

خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، تابع إمام أنه يفضل مناقشة أسماء محددة يراها مؤهلة لتعزيز الحياة السياسية، خاصة في ظل سلطة الرئيس في تعيين أعضاء في المجلسين.

أشار رئيس حزب العدل، إلى أن الرئيس يملك صلاحية تعيين 100 عضو في مجلس النواب و100 في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى 27 عضوًا آخرين، مؤكدًا أهمية استغلال هذه الفرصة لإدخال كفاءات جديدة.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أنه يقترح أسماء مثل الدكتور عمرو الشبكي، وحسام بدراوي، ووحيد عبد المجيد، ومنير فخري عبد النور، لما يمتلكونه من خبرات قوية.

وتطرق رئيس حزب العدل، إلى دور المجلس كجهة استشارية ورقابية، مؤكدًا أن هؤلاء الأفراد يمكنهم تقديم رؤى عميقة تستند إلى تاريخهم المهني.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك العديد من الشخصيات المؤهلة التي لم تتمكن من الوصول عبر الانتخابات، مما يجعل تعيينهم خطوة ضرورية.

وشدد عبد المنعم إمام على أن تعزيز البرلمان بهذه الكفاءات سيرفع من مستوى الأداء السياسي، مؤكدًا على أن التركيز يجب أن يكون على الخبرة والقرب من قضايا الناس كأولوية قصوى.