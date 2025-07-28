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إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح

06:25 م الإثنين 28 يوليو 2025

الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى

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كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن التخلص من بقايا الطعام في سلة المهملات يخالف التعاليم الإسلامية التي تحذر من التبذير وتدعو إلى صون النعمة.

خلال حوارها على قناة "الناس"، قالت الخولي إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف، سواء في الطعام أو الشراب، مشيرة إلى أن هذا السلوك ليس من هدي الإسلام.

وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء: "الأولى بالمسلم أن يقدر كمية الطعام المناسبة قبل إعداده، خاصة في شهر رمضان، الذي يجب أن يكون زادًا للتقوى لا للإفراط".

وأضافت الدكتورة وسام الخولي، أنه إذا زاد الطعام عن الحاجة، فيمكن حفظه أو التبرع به للمحتاجين، أو حتى تقديمه للحيوانات والطيور، مؤكدة أن هذه الأفعال تدخل في أعمال البر.

وأشارت الخولي إلى أن من كانت تقوم بإهدار الطعام سابقًا دون معرفة بالحكم الشرعي، فلا لوم عليها، لكن عليها التوبة ومراعاة هذا الأمر في المستقبل.

وشددت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية ترسيخ ثقافة تقدير النعمة في الأسر المصرية، اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحترم الطعام ولا يترك منه شيئًا يضيع.

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الدكتورة وسام الخولي دار الإفتاء المصرية إلقاء بقايا الطعام في القمامة التعاليم الإسلامية الاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف
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