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موعد إصدار ضوابط الحج للموسم الجديد.. واتجاه لإلغاء "البري"

04:29 م الإثنين 28 يوليو 2025

الحج السياحي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد إصدار ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد 1447 هجريا.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ضوابط الحج السياحي 1447 هجريا ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الضوابط ستصدر خلال الأسبوع المقبل.

كان كشف محمد عابد عضو غرفة شركات السياحة، عن اتجاه وزارة السياحة والآثار إلى إلغاء الحج البري للموسم الجديد.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية عدم دخول مركبات نقل داخل مكة والمناسك.

وأضاف: السعودية تمتلك باصات كثيرة بالداخل وذلك يعد إحدى الأسباب أيضا.

وتابع: تستعد وزارة السياحة والآثار لإعلان ضوابط الحج خلال الأيام القليلة المقبلة.

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