كييف تعلن إسقاط صاروخين كروز 309 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخين كروز من طراز "كيه إتش -101" و309 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 324 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريل، وميليروفو، وشاتالوفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك 4 صواريخ من طراز "كيه إتش -101" تم إطلاقها من منطقة ساراتوف الروسية، و3 صواريخ باليستية من طراز "كينجال كيه إتش-47 إم 2" تم إطلاقها من منطقة ليبيتسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 309 طائرات مسيرة روسية وصاروخين كروز من طراز "كيه إتش -101".

وأكد البيان أن "الصواريخ الباليستية من طراز كينجال كيه إتش-47 إم 2 لم تصل إلى أهدافها المقصودة".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن روسيا قصفت بلاده بـ "عدة مئات" من المسيرات ليلا.

وقال زيلينسكي، عبر منصة إكس في منشور باللغة الإنجليزية، "عمل كل ما هو أوكراني من وحدات الأنظمة غير المأهولة وطيران الجيش وسلاح الجو، والمدفعية المضادة للطائرات، وقوات الدفاع الجوي إلى مجموعات الإطفاء المتنقلة بلا كلل طوال الليل".

وأضاف زيلينسكي "في المجمل في هذه الليلة وحدها، اعترض المدافعون عن السماء عدة مئات من المسيرات الهجومية الروسية".

وأقر الرئيس الأوكراني بأن بعض الضربات قد أصابت أهدافها وتحدث عن إصابة ثمانية أشخاص في الهجمات.