كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه من المهم جدًّا أن تعرف الناس مواقفنا التي كانت واضحة جدًّا والتي تخص رفض تهجير الفلسطينيين؛ لأننا نرى أن التهجير سيؤدي إلى تفريغ القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة متلفزة له اليوم الإثنين، أنه في ما يخص المساعدات ودائمًا كنا نتكلم بشأنها، وشُفتم كنا بنتكلم فيها وقُلنا القطاع محتاج 600 شاحنة في الأيام العادية.

وتابع الرئيس السيسي بأن معبر رفح معبر أفراد، وتشغيله قائم، مش بس من الجانب المصري فقط؛ لكن من الجانب الآخر، فيه مع قطاع غزة أكثر من 4 معابر، من جانب مصر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم.

ونوه رئيس الجمهورية بأن حجم الشاحنات المستعدة لدخول القطاع كبير جدًّا، وماحدش يقدر يمنعه، لا أخلاقياتنا ولا الظرف؛ لكن عشان تدخل، كان لا بد من التنسيق، والطرف الآخر يكون فاتح عشان تدخل المساعدات دي.. وده جزء من اللي شغالين عليه، سواء إدخال المساعدات ووقف الحرب وتبادل الأسرى.

الأمر أصبح لا يُطاق.. لا بد من إدخال أكبر قدر من المساعدات

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة قطاع غزة، إنه خلال الشهور الماضية كل جهدنا كان مركزًا لنصل إلى هذا الحل، والأمور تتعثر أحيانًا وننجح أحيانًا.

وأضاف السيسي: أقول الكلام ده دلوقتي وفي المرحلة الحالية؛ لأن الظروف مأساوية خلال الشهور الماضية، والأمر أصبح لا يُطاق، ولا بد من إدخال أكبر قدر من المساعدات، ومش باتكلم عن المساعدات الغذائية فقط؛ طبية كمان، وكل ما يمكن يخفف المعاناة.

وتابع السيسي: عايز أقول لكل المصريين، اوعوا تتصوروا إننا ممكن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، أو مع صعوبة الموقف نعمل ده، لنا دور محترم ومخلص وشريف وأمين، وأرجو أن المصريين يفتكروا إننا مش بنتغير، وحريصين إننا نوجد حلول تخفف التصعيد وتوجد حلًّا نهائيًّا للقضية.

حان وقت وقف حرب غزة.. نداء خاص إلى ترامب

وقال الرئيس السيسي: أوجه نداءً عامًّا إلى كل دول العالم، الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأشقائنا في المنطقة العربية، أن نبذل أقضى جهد لوقف الحرب.. وأوجه نداءً خاصًّا إلى الرئيس الأمريكي ترامب، لأن تقديري له بمكانته وإمكاناته فهو قادر على وقف حرب غزة، من فضلك ابذل كل الجهد لوقف الحرب وإدخال المساعدات، الوقت قد حان لوقف هذه الحرب.

وقف الحرب.. إدخال المساعدات.. الإفراج عن الرهائن

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه منذ 7 أكتوبر 2027 كنا حريصين على أن تكون مشاركتنا إيجابية في القضية الفلسطينية، مع قطر والولايات المتحدة الأمريكة، من خلال 3 نقاط؛ هي إيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن.

وأضاف السيسي: أنا باقول الكلام ده دلوقتي عشان مهم الناس تعرف مواقفنا، إنها دائمًا مواقف إيجابية، والتي تدعم إيقاف الحرب وحل الدولتَين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتابع الرئيس السيسي: لدينا موقف واضح وهو وقف التهجير؛ لأننا نرى أن التهجير سيؤدي إلى تفريغ فكرة الحل السلمي بين الدولتَين، وإقامة الدولة الفلسطينية.

السيسي: رفضنا التهجير لعدم تفريغ فكرة حل الدولتَين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري تأكيد الموقف المصري في ما يخص الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي: "أقول الكلام ده في الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وتابع السيسي: "عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتَين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج إلى 600- 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية، متابعًا: "خلال الـ21 شهرًا اللى فاتت حرصنا على إدخال أكبر حجم من المساعدات".