الرئيس السيسي: رفضنا تهجير الفلسطينيين لعدم تفريغ فكرة حل الدولتَين

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري تأكيد الموقف المصري في ما يخص الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة متلفزة اليوم الإثنين: "أقول الكلام ده في الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وتابع السيسي: "عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتَين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج إلى 600- 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية، متابعًا: "خلال الـ21 شهرًا اللى فاتت حرصنا على إدخال أكبر حجم من المساعدات".