إعلان

الرئيس السيسي: رفضنا تهجير الفلسطينيين لعدم تفريغ فكرة حل الدولتَين

02:52 م الإثنين 28 يوليو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري تأكيد الموقف المصري في ما يخص الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة متلفزة اليوم الإثنين: "أقول الكلام ده في الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وتابع السيسي: "عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتَين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج إلى 600- 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية، متابعًا: "خلال الـ21 شهرًا اللى فاتت حرصنا على إدخال أكبر حجم من المساعدات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين رفض تهجير الفلسطينيين حل الدولتَين الحرب في قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟