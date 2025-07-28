السيسي: مواقفنا إيجابية تدعو لإيقاف الحرب في غزة وحل الدولتين سلميًّا

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوية، إنه منذ 7 أكتوبر 2027 كنا حريصين أن تكون مشاركتنا إيجابية في القضية الفلسطينية، مع قطر والولايات المتحدة الأمريكة، من خلال 3 نقاط؛ هي إيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن.

وأضاف السيسي، خلال كلمة متلفزة اليوم الإثنين: أنا باقول الكلام ده دلوقتي عشان مهم الناس تعرف مواقفنا، إنها دائمًا مواقف إيجابية، والتي تدعم إيقاف الحرب وحل الدولتَين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتابع الرئيس السيسي: لدينا موقف واضح وهو وقف التهجير؛ لأننا نرى أن التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة الحل السلمي بين الدولتَين، وإقامة الدولة الفلسطينية.