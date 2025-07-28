الأمر أصبح لا يُطاق.. السيسي: حان وقت وقف حرب غزة

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة قطاع غزة، إنه خلال الشهور الماضية كل جهدنا كان مركزًا لنصل إلى هذا الحل، والأمور تتعثر أحيانًا وننجح أحيانًا.

وأضاف السيسي، خلال كلمة متلفزة اليوم الإثنين: باقول الكلام ده دلوقتي وفي المرحلة الحالية؛ لأن الظروف مأساوية خلال الشهور الماضية، والأمر أصبح لا يُطاق، ولا بد من إدخال أكبر قدر من المساعدات، ومش باتكلم على المساعدات الغذائية فقط؛ طبية كمان، وكل ما يمكن يخفف المعاناة.

وتابع السيسي: عايز أقول لكل المصريين، اوعوا تتصوروا إننا ممكن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، أو مع صعوبة الموقف نعمل ده، لنا دور محترم ومخلص وشريف وأمين، وأرجو أن المصريين يفتكروا إننا مش بنتغير، وحريصين إننا نوجد حلول تخفف التصعيد وتوجد حلًّا نهائيًّا للقضية.

وقال الرئيس السيسي: أوجه نداءً عامًّا إلى كل دول العالم، الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأشقائنا في المنطقة العربية، أن نبذل أقضى جهد لوقف الحرب.. وأوجه نداءً خاصًّا إلى الرئيس الأمريكي ترامب، لأن تقديري له بمكانته وإمكاناته هو قادر لوقف حرب غزة، من فضلك ابذل كل الجهد لوقف الحرب وإدخال المساعدات، الوقت قد حان لوقف هذه الحرب.