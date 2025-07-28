السيسي يرد لأول مرة: أخلاقياتنا لا تسمح بمنع دخول المساعدات لغزة

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تمنع دخول أي مساعدات لقطاع غزة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه من المهم جدًّا أن يعرف الناس مواقفنا التي كانت واضحة جدًّا التي تخص رفض تهجير الفلسطينيين؛ لأننا شايفين إن التهجير سيؤدي إلى تفريغ القضية وحل القضية الفلسطينية.

وأوضح الرئيس السيسي أنه في ما يخص المساعدات ودائمًا كنا نتكلم فيها، وشُفتم كنا بنتكلم فيها، وقُلنا القطاع محتاج 600 شاحنة في الأيام العادية.

وتابع الرئيس السيسي بأن معبر رفح معبر أفراد، وتشغيله قائم، مش بس من الجانب المصري فقط؛ لكن من الجانب الآخر، فيه مع قطاع غزة أكثر من 5 معابر، من جانب مصر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم.

ونوه رئيس الجمهورية بأن حجم الشاحنات المستعدة لدخول القطاع كبير جدًّا، وماحدش يقدر يمنعه، لا أخلاقياتنا ولا الظرف؛ لكن عشان تدخل، كان لا بد من التنسيق، والطرف الآخر يكون فاتح عشان تدخل المساعدات دي.. وده جزء من اللي شغالين عليه، سواء إدخال المساعدات ووقف الحرب وتبادل الأسرى.