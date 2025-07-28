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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة ألف إمام وخطيب

02:27 م الإثنين 28 يوليه 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من بعض المتسابقين في مسابقة شغل عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: هنا

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمكين كل متسابق من حق التظلم، مشيرًا إلى أن جميع التظلمات قد فُحصت بدقة من قِبل لجان مختصة، وتم البت فيها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.

وأكد أن المتقدمين يمكنهم الآن الاستعلام عن موقف تظلماتهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط المخصص على بوابة الوظائف الحكومية، والذي يتيح أيضًا معرفة نتيجة الامتحان الإلكتروني والشفوي التي سبق الإعلان عنها خلال ديسمبر 2024.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التظلمات بعد إعلان نتيجة الامتحان الشفوي، حرصًا على ضمان النزاهة والعدالة في إجراءات التوظيف، وتكريسًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في اختيار العناصر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

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