الشبكة الكهربائية تسجل أعلى حمل في تاريخها بـ39400 ميجاوات

كتب - محمد صلاح:

سجلت الشبكة القومية للكهرباء، أمس الأحد، أعلى حمل في تاريخها بواقع 39400 ميجاوات، مقارنة بـ38800 ميجاوات أول أمس السبت، بزيادة قدرها 600 ميجاوات، وذلك بحسب تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الارتفاع القياسي في الأحمال يأتي نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع الموجات الحارة، في وقت تواصل فيه الشبكة استيعاب هذه الزيادات غير المسبوقة بفضل تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الأداء، وتطبيق برامج صيانة دورية وفق معايير الجودة والأكواد العالمية.

وأشارت تقارير المركز القومي للتحكم إلى أن معدلات الاستهلاك اليومية شهدت ارتفاعًا لافتًا خلال الأيام الماضية، لم تُسجل بهذه الحدة في مثل هذا التوقيت من الأعوام السابقة. وسُجّل أقصى حمل خلال العام الماضي عند 38000 ميجاوات، وكان ليوم واحد فقط خلال موجة شديدة الحرارة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة وأجهزتها المعنية رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات (إنتاجًا، ونقلًا، وتوزيعًا)، وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والصيانة، إلى جانب لجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف تأمين الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار المتابعة الدقيقة للشبكة على مختلف الجهود، وأهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسؤولي التشغيل والصيانة، مع الحرص على التواصل الفعال مع المشتركين من خلال منظومة الشكاوى والاستجابة السريعة للبلاغات.

وأوضح عصمت أن تطبيق أنماط التشغيل الحديثة والالتزام بجداول الصيانة المحددة ساهم في تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال غير المسبوقة، مؤكدًا مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.