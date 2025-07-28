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خلال يوليو.. ضبط 4.5 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في الغربية

01:00 م الإثنين 28 يوليه 2025

حملات تفتيشية

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كتب - عاشور عبد العظيم:

واصلت محافظة الغربية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتي أسفرت خلال شهر يوليو عن ضبط أكثر من 4.5 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر.

وشدد المحافظ، على أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل ستُنفذ بشكل يومي ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والإهمال الذي يهدد صحة المواطنين.

وكثّفت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور عادل عبدالعزيز وكيل الوزارة، جهودها على منافذ بيع المنتجات الحيوانية، ما أسفر عن تحرير 67 محضرًا وضبط 4518.9 كجم من اللحوم والدواجن والمصنعات الفاسدة.

- تفاصيل المضبوطات: فساد وذبح خارج القانون

جاء في بيان مديرية الطب البيطري أن من بين الكميات المضبوطة:

2849.2 كجم دواجن فاسدة أو غير معلومة المصدر.

1312 كجم من الرنجة والأسماك المدخنة المخالفة للمواصفات أو المعروضة بدون بيانات.

269.5 كجم من مصنعات اللحوم مثل البرجر واللانشون والكفتة ثبت فسادها.

88.2 كجم من اللحوم الطازجة المذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون.

وأكد الدكتور عادل عبدالعزيز، أن الحملات تم تنفيذها بالتعاون مع أقسام المجازر والإدارات البيطرية، ضمن خطة رقابية استباقية لا تعتمد فقط على البلاغات، بل تلاحق مصادر الخطر قبل أن تصل إلى موائد المواطنين.

- حملات لا تتوقف.. وقانون يُطبق على الجميع

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل العمل على ضبط الأسواق، مؤكدًا أن صحة المواطن "خط أحمر"، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات، مهما كان موقعها، وأن القانون سيُطبق بحسم على الجميع دون استثناء.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية موسعة لرفع جودة وسلامة المعروضات الغذائية في الغربية، ومنع أي محاولة للتلاعب بصحة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على المواد الغذائية سريعة التلف.

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أسماك غير صالحة حملات تفتيشية الغربية
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