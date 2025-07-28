كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية والرطوبة العالية وتهالك بعض مهمات محطات المحولات والكابلات، تسببت في حدوث انقطاعات ومشكلات تسبَّب في ارتفاع معدلات الأعطال مع أول موجة حارة من بداية فصل الصيف.

يأتي ذلك بينما شهدت مناطق عدة على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا بالقاهرة الكبرى، والجيزة تحديدًا، موجة انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي خلال الساعات الماضية، وتحديدًا بمناطق ساقية مكي والعمرانية وفيصل والمنيب ومنيل شيحة والبدرشين والمرازيق؛ بسبب أعطال طارئة بمحطات المحولات، وتعرض كابلات للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه رغم تجاوز الحمل الأقصى خلال الفترة الماضية لـ٣٨ ألفًا و٨٠٠ ميجاوات، للمرة الأولى، نجحت الشبكة الكهربائية في مواجهة الأحمال والاستهلاكات العالية بصورة غير مسبوقة.

وشدد المصدر على أن القطاعات المختلفة بالوزارة كان ينبغي أن تنهي جميع أعمال الصيانة خلال أشهر الشتاء التي يقل فيها الاستهلاك الكهربائي، إلا أن إهمال الصيانة أدى إلى تفاقم الأعطال.

ونوه المصدر بأنه كان من الضروري معالجة المشكلات المتفاقمة قبل دخول موسم الصيف، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت تجاوز الاستهلاك الكهربائي حاجز 38 ألف ميجاوات لأول مرة تقريبًا، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ استهلاك الكهرباء في مصر، بعد زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح وأجهزة التبريد.