مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى جميع المناطق المتضررة بنطاق محافظة الجيزة؛ التي تشمل البدرشين والحوامدية والمنيب ومنيل شيحة وبعض المناطق بالهرم والبحر الأعظم، بعد الانتهاء من عمليات إصلاح كابل الجهد العالي "66 ك.ف" المغذي لعدد من المناطق الحيوية جنوب محافظة الجيزة، بعد جهود استمرت أكثر من 27 ساعة متواصلة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن فرق الطوارئ انتهت من كل أعمال تغطية الكابل بالرمال بعد الإصلاح الفني الكامل في منطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة؛ تمهيدًا لإعادة إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًّا إلى جميع المناطق والمنشآت العامة والحيوية؛ وعلى رأسها محطة مياه جزيرة الذهب.

ونوه المصدر بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر توجيهات عاجلة إلى قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء، بضرورة إعداد خطة شاملة لفحص وصيانة وإحلال كل مكونات الشبكة القومية من كابلات أرضية وهوائية.

وأضاف المصدر أن وزير الكهرباء طالب بتنفيذ الخطة بشكل عاجل؛ بدءًا من شهر أغسطس المقبل، عقب اطلاعه على تقرير تفصيلي حول الوضع الحالي لشبكات النقل والتوزيع في ضوء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًّا، والتي تسببت في زيادة غير مسبوقة في معدلات الأحمال الكهربائية على الشبكة.