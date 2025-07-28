

كتب- محمد فتحي:

أعلنت محافظة الجيزة، قبل قليل، الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي "٦٦ ك. ف" بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة.

وبحسب بيان نشرته المحافظة عبر صفحتها على "فيسبوك"، تم بدء إطلاق التيار الكهربائي تدريجيا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

وتقدمت محافظة الجيزة بخالص الاعتذار إلى المواطنين عن أي إزعاج أو معاناة قد نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي أو تأثر خدمات المياه.

وأكدت المحافظة حرصها الكامل على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الخدمة في أسرع وقت ممكن.