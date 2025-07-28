

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-7-2025، على كافة المحافظات ومناطق الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن يشهد طقس اليوم الاثنين، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المقرر أيضا أن يسود طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء، حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 28 والعظمى 40 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 27 والعظمى 41 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 27 والعظمى 41 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 27 والعظمى 38 درجة.

- دمياط الصغرى 26 والعظمى 36 درجة.

- بورسعيد الصغرى 27 والعظمى 35 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 41 درجة.

- السويس الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- العريش الصغرى 26 والعظمى 36 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

- العلمين الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

- مطروح الصغرى 26 والعظمى 32 درجة.

- الغردقة الصغرى 30 والعظمى 39 درجة.

- مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 26 والعظمى 41 درجة.

- بني سويف الصغرى 26 والعظمى 41 درجة.

- المنيا الصغرى 25 والعظمى 42 درجة.

- أسيوط الصغرى 27 والعظمى 42 درجة.

- سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43 درجة.

- قنا الصغرى 28 والعظمى 44 درجة.

- الأقصر الصغرى 28 والعظمى 45 درجة.

- أسوان الصغرى 30 والعظمى 46 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 45 درجة.