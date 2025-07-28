حرارة شديدة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل 2 أغسطس، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى يوم الثلاثاء 29 يوليو، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، حار رطب ليلًا، مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وقالت الهيئة إن يوم الإثنين سيشهد نشاطًا للرياح على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.75 و2.25 متر. كما توقعت فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة يومي الإثنين والثلاثاء على مناطق من "حلايب وشلاتين"، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الجنوب.

وأضافت الأرصاد أن بداية من يوم الأربعاء 30 يوليو سيبدأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى بين (35 - 36) درجة، بينما تسجل شمال الصعيد (37 - 39)، والسواحل الشمالية (30 - 32).

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت 2 أغسطس في بعض المناطق:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 40/27 يوم الإثنين إلى 37/26 يوم السبت.

السواحل الشمالية: من 35/27 إلى 32/25.

جنوب سيناء: من 43/31 إلى 41/31.

شمال الصعيد: من 43/28 إلى 39/27.

جنوب الصعيد: من 45/30 إلى 43/30.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل الباردة، مع متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية.