أسعار مخفضة.. قصور الثقافة تشارك في معرض الإسكندرية العاشر للكتاب

كتب- محمد شاكر:

ينطلق اليوم، معرض الإسكندرية العاشر للكتاب، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في فعاليات المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمقر كلية سان مارك بالشاطبي، بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي.

وتقدم قصور الثقافة خلال مشاركتها نحو 200 عنوان من أحدث إصداراتها في مختلف سلاسل النشر، بأسعار مخفضة، حرصا منها على إتاحة الثقافة والمعرفة للجمهور السكندري والمصطافين خلال فترة الصيف.

وتشمل الإصدارات المعروضة سلاسل: حكاية مصر، الهوية، نصوص مسرحية، الدراسات الشعبية، الذخائر، آفاق عالمية، إلى جانب سلاسل الإبداع، كتابات نقدية، الفن التشكيلي، آفاق السينما، الفلسفة، نصوص مسرحية، ومؤلفات رموز الأدب والفكر منهم عباس محمود العقاد، وطه حسين، وغيرها من الإصدارات التي تعكس تنوع وتكامل الرؤية الثقافية للهيئة.

ومن أبرز العناوين المطروحة: حكايات شعبية مصرية، الهوامل والشوامل، مقامات بديع الزمان الهمذاني، خمسون عاما من الثقافة الجماهيرية، تاريخ الحركة القومية، سيوة واحة الأحلام والأساطير، تاريخ آداب العرب، الأساطير المتعلقة بمصر، أعلام الصحافة، هيرودوت، تاريخ النضال الوطني لشعب مصر، مطالعات في الكتب والحياة، أثر العرب في الحضارة الأوروبية، تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي، تاريخ المشرق، النقد الأدبي، مذكرات سنوحي المصري، إلى جانب الروايات العالمية وإصدارات مجلة قطر الندى للأطفال.

وتنفذ مشاركة الهيئة في المعرض من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة نحو 75 دار نشر من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الرسمية والخاصة، في تظاهرة ثقافية تعكس الدور التاريخي والحضاري للإسكندرية، كمنارة للمعرفة والإبداع على مر العصور.