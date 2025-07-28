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"القومي للمرأة" يهنئ آمنة الطرابلسي لفوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للإسكواش

01:00 ص الإثنين 28 يوليه 2025

القومي للمرأة يهنئ آمنة الطرابلسي

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس الإتحاد الإفريقي للإسكواش كأول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها وسعادتها بفوز السيدة آمنة الطرابلسي بهذا المنصب الرفيع مؤكدة أنه يعد خطوة جديدة وهامة فى ملف تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات على الصعيد الإقليمي والدولي ويعكس الصورة الحقيقية لقدرات المرأة المصرية التي أصبحت قادرة على المنافسة والريادة في شتى المجالات.

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