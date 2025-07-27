كتب- حسن مرسي:

قدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتذارًا رسميًا لأهالي المحافظة عن الأزمة التي شهدتها عدد من المناطق بسبب انقطاع المياه والكهرباء بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، معبرًا عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين.

وقال النجار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز": "المواطنون لهم كل الحق في الغضب، ونحن نتفهم ذلك تمامًا"، مؤكدًا أن الأزمة نتجت عن أعطال فنية مفاجئة في بعض الخطوط المغذية لمرافق الكهرباء والمياه، كانت خارج نطاق سيطرة المحافظة.

وأضاف المحافظ: "نعلم جيدًا أن الكهرباء والمياه ليستا رفاهية، بل هما من أساسيات الحياة، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة"، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الأعطال ومنع تكرار هذه الأزمة.

وتابع قائلًا: "أكرر اعتذاري لكل المواطنين المتضررين، ولن ندخر جهدًا لتجنب حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلًا"، مؤكدًا أن المحافظة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه راحة المواطنين.

وأوضح أن وزارة الكهرباء وشركة نقل الكهرباء بدأت أعمال الإصلاح فورًا، لكن ارتفاع درجات الحرارة القياسية أعاق عمليات الصيانة، مما أدى إلى تأخير في استعادة الخدمات بشكل كامل.

وأشار إلى أن محطة المياه استعادت 50% من طاقتها التشغيلية عصر اليوم، ثم ارتفعت إلى 75% خلال الساعات الماضية، مع ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة.

وأضاف أن المحافظة استعانت بأسطول من سيارات المياه النقية من الجيزة والقاهرة والقليوبية لتوصيل المياه للمواطنين، كما دعمت وزارة الكهرباء المحافظة بمولدات متنقلة لضمان استقرار التيار الكهربائي.

وأكد أن فرق الإصلاح ما زالت تعمل ميدانيًا، متوقعًا الانتهاء من إصلاح الكابلات خلال الساعتين المقبلتين، مشددًا على أن الإصلاحات الجارية هي جذرية ونهائية، وستضمن عدم تكرار الأزمة.