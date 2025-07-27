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مجدي الجلاد يُدير جلسة حوارية مع مرشحي القائمة الوطنية بمؤتمر "مستقبل وطن"

11:45 م الأحد 27 يوليه 2025
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  • عرض 6 صورة
    مجدي الجلاد يُدير جلسة حوارية مع مرشحي القائمة الوطنية
  • عرض 6 صورة
    جلسة حوارية مع مرشحي القائمة الوطنية بمؤتمر مستقبل وطن
  • عرض 6 صورة
    جلسة حوارية مع مرشحي القائمة الوطنية بمؤتمر مستقبل وطن
  • عرض 6 صورة
    جلسة حوارية مع مرشحي القائمة الوطنية بمؤتمر مستقبل وطن
  • عرض 6 صورة
    جلسة حوارية مع مرشحي القائمة الوطنية بمؤتمر مستقبل وطن
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- إسلام فاروق:

أدار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، جلسة حوارية بين مرشحي القائمة الوطنية والمرشحين الفردي في مستقبل وطن وذلك استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالجيزة؛ بحضور أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وناقش "الجلاد" خلال الجلسة الحوارية، المرشحين في برامجهم الانتخابية وكيفية الاستعداد لخوض المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد المؤتمر حضورًا شعبيًا واسعًا من أهالي المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات للتعبير عن دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، وثقتهم في قدراتهم على تمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

كما حضر عدد كبير من النواب والشخصيات العامة والسياسية والرياضة، وشارك الحارس عصام الحضري ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب.

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مجدي الجلاد حزب مستقبل وطن مرشحي القائمة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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