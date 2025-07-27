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مستعدون لفعاليات مماثلة.. وزير الثقافة يشيد بإقامة المهرجان الصيفي في ستاد الإسكندرية

11:33 م الأحد 27 يوليه 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتب- محمد شاكر:

أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش افتتاح المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا بالإسكندرية، بإقامة المهرجان هذا العام في استاد الإسكندرية.

وطالب وزير الثقافة، بضرورة التعاون مع المحافظين في مختلف الأقاليم لإقامة أنشطة فنية وثقافية مختلفة خارج أسوار مؤسسات الثقافة.

وأكد "هنو"، استعداده لإقامة حفلات فنية وأنشطة ثقافية وسط الناس والجمهور، بعيدا عن الغرف المغلقة، مؤكداً أن فكرة إقامة المهرجان الصيفي في الاستاد فكرة خارج السياق، مشيدا بفرحة الجمهور في الافتتاح بحفل الفنان إيهاب توفيق.

ولفت وزير الثقافة، أنه يدرس غزو محافظات الجنوب بفعاليات مماثلة في الميادين والأماكن المفتوحة والأثرية وغيرها من الأماكن التي سيتم الاتفاق عليها مع المحافظين والمسئولين بالمحافظات.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المهرجان الصيفي دار الأوبرا بالإسكندرية
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