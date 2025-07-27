صور.. محافظ القاهرة يفتتح ميدان الخمسين بالمعادي بعد تطويره

كتب- محمد نصار:

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطوير ميدان الخمسين بالمعادي والتي تمت في اطار المشاركة المجتمعية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها، مع الحفاظ على النباتات الموجودة لتحسين نوعية الهواء، وجودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن المجتمع المدني شريك فاعل في التنمية التي تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

ميدان الخمسين عبارة عن صينية (دائرة) تبلغ مساحتها حوالي ٨٠٠٠ م٢ ويقع بين حي المعادي وحي البساتين، وشملت أعمال التطوير التي قامت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إنشاء مشايات، وزراعة حوالي ٧٠ ألف نبتة، وشتلات، وأشجار، بالإضافة إلى عمل أعمدة ديكورية حول الميدان.

رافق محافظ القاهرة، خلال الافتتاح م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة، وممثلو المجتمع المدني بمنطقة المعادي والأحياء المحيطة بها.